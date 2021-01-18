Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi olan Prof.Dr. Durmuş Kaya(51) bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye giden ve yaptırdığı testler sonucu Covid-19 'a yakalandığı tespit edilen Kaya, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı Ancak bir süre sonra fenalaşarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Kaya, akşam saatlerinde daha da fenalaşarak hayatını kaybetti.



Durmuş Kaya'nın ölümü üzüntü yarattı. Durmuş Kaya'nın vefatını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü duyurdu. Hülagü sosyal medya hesabından, "Teknoloji Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Durmuş Kaya hocamız, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Üniversitemizin başı sağ olsun." dedi.



DURMUŞ KAYA KİMDİR?



Durmuş Kaya 1970 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Kahramanmaraş, orta ve lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.Kocaeli ve Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği bölümünde 1996 yüksek lisans, 2001 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Tüpraş İzmit Rafinerisinde İşletme mühendisliği ve Proje Şefliği görevlerinde bulundu. 1999-2010 yıllarında TÜBİTAK'da Uzman Araştırmacı olarak görev yaptı. 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanını aldı.2010 yılında Karabük Üniversitesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimini, 2011 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünü kurdu. 2011 yılından bu yana ise Kocaeli Üniversitesinde görev yapıyordu.