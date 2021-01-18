Kuru yük gemisi sulara gömüldü

Bartın'ın İnkumu açıklarında, dün öğle saatlerinde, Palau bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Bir kısmı su yüzünde kalan gemiyi gören vatandaşlar Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı aradı. Olay yerine gelen ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin, "12 mürettebattan, 6 kişiyi sağ olarak bota aldık. Ölen 3 kişiden birinin cesedine ulaştık. Diğer 2 mürettebatın da kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz görüldüğü ihbarı var.Bunlara da karadan ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Geminin Rusya uyruklu kaptanı Vitaly Galenko (36) ve iki denizciyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Öte yandan kurtarılanlardan 1'inin Rus, diğer 5 denizcinin Ukrayna vatandaşı olduğu kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve TCG Fatih Fırkateyni ekiplerince aralıksız karadan ve denizden devam edildiği iki helikopterin ise kötü hava koşulları nedenişle havalanamadığı belirtildi.