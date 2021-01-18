Sağlık Bakanlığı sahip çıkmıştı! Alicia bebek 1 yaşına bastı

Zorlu bir yıl geçirdiklerini aktaran baba Ted Nyquist, "Alicia 1 yaşına girdi. Geçen bir sene boyunca birçok sıkıntı yaşadık. Hastanelere gittik, geldik. Çok mücadele ettik, Alicia da çok mücadele etti. Zor günler yaşadık. Ama en nihayetinde Alicia bugün 1 yaşına bastı. Çok sağlıklı ve şu anda çok mutlu görünüyor. Biz de çok mutluyuz. Bizimle ilgilenen, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyoruz" dedi.