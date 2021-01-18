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Valiliği açıkladı: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

’nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad/Suluk beldesinde terör örgütü /KCK-PYD/YPG ait 78 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.1.2021 21:29 ABONE OL
Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Telabyad / Suluk beldesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda; 6 adet 120'lik havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilogramağırlığında el yapımı patlayıcı (EYP), 6 adet tespih olarak tabir edilen anahtar sistemi ile 6 adet kapsül ele geçirilmiştir.

Bulgular tasnif edilerek gerekli olay yeri çalışması yapılmış ve taşınması, sevki tehlike arz eden mühimmat, bomba imha ekiplerince imha edilmiş olup, yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlatıldı.

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Şanlıurfa Valiliği açıkladı: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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