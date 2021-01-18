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’da 4 ilçenin yöneticileri belli oldu

’da 4 ilçenin AK Parti kadın kolları başkanları belli oldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 19.1.2021 01:50 ABONE OL
Şanlıurfa’da 4 ilçenin yöneticileri belli oldu

Şanlıurfa'nın merkez ilçeleri ile Halfeti'nin AK Parti kadın kolları başkanlığına atamalar gerçekleştirildi.

Parti yönetimi tarafından Eyyübiye Kadın Kolları Başkanlığına Gülten Balcı, Haliliye Kadın Kolları Başkanlığına Gülistan Satış, Karaköprü Kadın Kolları Başkanlığına Seher Kılıç ve Halfeti Kadın Kolları Başkanlığına Nazife Kandemir getirildi.

Başkanlar mazbatalarını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden aldı. Çam, başkanları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

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Şanlıurfa’da 4 ilçenin yöneticileri belli oldu
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