Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa Bozova'da İlçesine bağlı Yaylaslıca kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Yaslıca Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, İsmet Uslu idaresindeki 63 VA 354 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca Kavşağı'nda Ali Aykut Fırat (25) yönetimindeki 07 ABR 036 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ali Aykut Fırat ile yanında bulunan Büşra (22) ve Cemal Fırat (60) ambulansla Bozova Devet Hastanesine kaldırıldı. 25 yaşındaki Ali Aykut Fırat hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.