Şanlıurfalı dünya birincisi öğrenciye hediye

Ziyarette minik şampiyonla bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, öğrencimizi ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün burada Halil'in ilimize kazandırdığı başarının mutluluğunu yaşıyoruz, yaşıtlarına göre daha başarılı olan bir öğrenci olan öğrencimizin yeteneğinin ortaya çıkarılmasında emeği geçen ailesine, okul idarecilerine ve sınıf öğretmenine teşekkür ediyor, Eyyübiye Günbalı İlkokulundan, bir köy okulundan gelerek binlerce öğrenci arasından birinciliği alarak gurur kaynağımız olan Halil'in başarılarının devamını diliyorum.''

İl Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Yapıcıer, ziyaret sonunda Uluslararası Caribou Matematik yarışmasında Dünya Birinciliği alarak göğsümüzü kabartan minik Halil'e hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.