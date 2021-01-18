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Silahla oynarken kendisini vurdu!

Kağıthane'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi, babasından kalan ruhsatsız tabanca ile oynamaya başladı. Ancak bu sırada silah ateş aldı. Karnından vurulan adam hastaneye kaldırıldı...

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 16:16 Son Güncelleme: 18.1.2021 16:25 ABONE OL
Silahla oynarken kendisini vurdu!

Olay, Çeliktepe Mahallesi İnce Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katında meydana geldi. İddialara göre, Halil İbrahim Öz babasından kalan ruhsatsız bir tabanca ile oynuyordu. Silah bir anda ateşlenince Halil İbrahim Öz karnından yaralandı.

Ablası silah sesini duyunca hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen sağlık ekinin ilk müdahalesi sonrası yaralanan Halil İbrahim Öz Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Oğlunu yaralı halde ambulansa bindirildiğini gören anne fenalık geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise ilk incelemelerinde silahın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Silahla oynarken kendisini vurdu!
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