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'ta 17 köy yolu, kardan kapandı

Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışıyla 17 köy ve 5 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 18.1.2021 13:03 ABONE OL
Şırnak'ta 17 köy yolu, kardan kapandı

Kar yağışının dün akşamdan beri etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta,Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 17 köy ve 5 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe merkezlerinde kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi.

ŞIRNAK'TA SİS

Ayrıca Şırnak Merkez'de de gece kısa süreliğine kar yağışı görüldü. Kent merkezinde kar yağışının ardından oluşan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte, trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri uyardı. Sürücüler ise sis lambalarını açarak trafikte dikkatli yol aldılar.

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Şırnak'ta 17 köy yolu, kardan kapandı
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