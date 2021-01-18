Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11-17 Ocak tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 66 gram esrar, 2 kilo 14 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 7 bin 103 paket kaçak sigara, 250 adet puro, 108 tıbbı ilaç ve 48 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 51'i serbest bırakılırken, 10'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.