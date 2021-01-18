Sivas Belediyesi can dostları unutmadı

Sivas Belediyesi, bir tarafta karla mücadele ederken bir taraftan ise yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıyor.

İnsan odaklı çalışmalarının yanı sıra doğadaki canlıları da unutmayan Sivas Belediyesi kış aylarının kendisini hissettirmesi ile yiyecek sıkıntısı yaşaması muhtemel olan can yaban ve sokak hayvanları için şehrin muhtelif bölgelerine yem bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yılın her döneminde periyodik olarak gerçekleştirilen doğaya yem bırakma çalışmalarına kış mevsiminin yoğun olarak yaşandığı bugünlerde de devam ediyor.

Mesire alanları başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Kar rahmet berekettir. Sivas'ımız özlediği beklediği kara kavuştu. Tabi karla birlikte can dostlarımızda bu şartlardan olumsuz etkileniyor. Bizlerde can dostlarımızın sorun yaşamaması için şehrin muhtelif yerlerine yem bırakıyoruz. Bu konuda belediye olarak çok hassasız bütün vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas davranmalarını rica ediyoruz" dedi.