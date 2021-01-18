Sivas Belediyesinden esnafa 1500 lira destek

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaflara can suyu olması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından başlatılan bin 500 TL'lik destek için başvuruları tamamlandı.

Sivas'ta faaliyet gösteren esnaflara yönelik daha önce bin TL destek sağlayan Sivas Belediyesi şimdi de yardım tutarını artırarak bin 500 TL'ye çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile iş yerini kapatan esnaflara verilecek olan destek için 12 Ocakta başlayan müracaatlar sona erdi.

Esnaflara yapılması planlanan yardımlardan; Okul servisçileri, oyun salonları, çay ocakları, lokal ve çay bahçesi, kıraathane, kafe kafeterya, restoran, lokanta, pastane, okul kantini, internet kafe, nargile salonları, sinema salonları, halı saha ve düğün salonu işletmecileri faydalanabilecek. Yeni başvurular incelendikten sonra destek paraları esnafların banka hesap numaralarına yatırılacak.