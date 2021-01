Siverek’te kadroya geçen taşeron işçilere rekor zam

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyede kadroya geçen işçilere rekor zam yapıldı. 696 Nolu KHK ile 2018 yılında taşerondan Siverek Belediyesi'nde kadroya geçen işçiler, uzun süredir sözleşmenin yenilenmesini bekliyordu. Uzun süre önce sendikalar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle devam eden mahkeme süreci nedeniyle sözleşmenin yapılacağı tarih işçiler arasında merak konusuydu.

Uzun süredir beklenen müjdeli haber Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimiyle geldi.

Gülpınar'ın girişiminin ardından Siverek Belediyesi ile işçiler arasında başlayan görüşmelerde işçileri memnun eden zam oranı çıktı.

Milletvekili Kasım Gülpınar'ın tavsiyesiyle işçilere rekor düzeyde zam yapan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, görüşmelerde eşit işe eşit ücret konusunda ise hassas davrandı.

Varılan anlaşmanın ardından en düşük işçi maaşı brüt 4 bin 289 lira 49 kuruşa (net 3 bin 357 lira 73 kuruş) yükselirken farklı iş kollarında çalışan işçilerde ise en yüksek maaş brüt 7 bin 545 lira 2 kuruş (net 5 bin 779 lira 5 kuruş) oldu.

Öncelikle taşeron olarak çalışırken kendilerine kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden işçi Selen Gelener, yapılan maaş zammı için girişimde bulunan Milletvekili Kasım Gülpınar ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.

Maaşına yapılan zammın rekor düzeyde olduğunu ifade eden Selen Gelener, "Uzun zamandır sendikalar arasında yaşanan sorun nedeniyle sözleşmemiz askıda bekliyordu. Beklediğimiz sözleşme müjdesinin Milletvekilimiz Kasım Gülpınar'ın girişimiyle gerçekleştiğini öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Milletvekilimizin mağduriyetimizi görmesi ve sözleşmenin bir an önce yapılmasını istemesi biz işçiler arasında sevince neden oldu. Ben Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevliyim, daha önceki maaşım brüt 3 bin 336 lira 81 kuruşken (net 2 bin 504 lira 51 kuruş) yapılan zammın ardından maaşım brüt 4 bin 370 liraya (net 3 bin 438 lira 23 kuruş) yükseldi. Bölge belediyeleri arasında en yüksek rakamı öyle sanıyorum ki biz aldık. Emeği geçen Milletvekilimiz Kasım Gülpınar ve Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a teşekkür ederim." dedi.

Takım İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında belediye iştiraki olan Belet Et ve Et Ürünleri Kesim İşl. İnş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde istihdam edilen personele yönelik ciddi bir maaş zammına imza attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'ın da tavsiyesiyle tüm imkanlarımızı kullanarak işçi kardeşlerimizin maaşında kayda değer bir iyileştirme yaptık. Yaptığımız sözleşmede geriye dönük haklarında da herhangi bir kayıp yaşanması söz konusu değil ki o haklarını da bütçemiz el verdikçe belirli periyotlarla hesaplarına aktaracağız." diye konuştu.