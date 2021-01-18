Siverek’te ‘Sanat Sokakta’ atölyesi açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için ''Sanat Sokakta'' atölyesi açıldı.

Bahçelievler mahallesinde bulunan 41 Evler Anaokulunda ana sınıfı öğrencilerine yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sanat atölyesinin açılışı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Siverek AK Parti İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak Bahçelievler mahallesinde yapılan sanat atölyesinin açılışına katıldı.

Açılışın ardından öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Kadın Başkan Çakmak, önlük giyerek ana sınıfı öğrencileriyle etkinlik yaptı.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu ve iyi yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Ayşe Çakmak, "İlçemizde çocuklarımıza yönelik yapılan güzel bir hizmete imza atılmış. Bu vesileyle çocuklarımızla bir araya gelerek sevinçlerine ortak olduk. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan 'Sanat Sokakta' atölyesi için Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum." dedi.

Atölyenin açılışına Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Milli Eğitim yetkilileri ile çocuklar katıldı.

Çocuklar okullarında açılan 'Sanat Sokakta' atölyesinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.