Sivilce ile hayatı karardı! Ölümden böyle döndü

Plastik cerrahi kliniğinde operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yakup Çil, hastalığın yüzde 50 ölüme götürecek kadar ciddi olduğunu söyledi. Çok ciddi bir planlama yaparak ameliyata karar verdiklerini ifade eden Çil, "Genital bölgede çok ciddi bir enfeksiyonla acil olarak hastanemize müracaat etmiş. Hastanemize ilk müracaatında üroloji kliniği tarafından değerlendirilmiş. Üroloji kliniğinde halk arasında 'gazlı gangren' olarak bilinen 'fournier gangreni' olarak adlandırılan çok ciddi ve hayatı tehdit eden bir enfeksiyon görüldüğünden dolayı acil olarak ameliyata alındı.

"ÖLÜ DOKULARIN TAMAMI TEMİZLENDİ"

Bu ameliyat sırasında ölü dokuların tamamı temizlendi ve enfeksiyonun engellenmesine çalışıldı. Takip eden dönemde hastanın genel durumunun bozulmaması ve enfeksiyonun ilerlememesi için Üroloji kliniği tarafından tekrar acil olarak ameliyata alındı ve bu ameliyat sırasında genital bölgedeki testislerinden birinin alınması durumunda kalındı. Bu ameliyat sonrasında kalan testisin hormonal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için üzerinin acil olarak kapatılmasına gerek görüldü. Uyluğun iç kısmından çok özellikli bir dokuyu kullanmaya karar verdik" dedi.