Sokağa çıkma yasağında tekel bayisini soydular

Konya'nın Karatay ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kepengini kırdıkları tekel bayisinden yaklaşık 50 bin TL değerinde içki, sigara ve para çalan 6 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. İfadelerinde tekel bayisini önünden geçtikleri sırada birden soymaya karar verdiklerini belirten şüpheliler, çaldıkları içkilerle bağ evinde parti yaptıklarını söyledi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Ocak günü gece saatlerinde Ulubatlı Hasan Mahallesinde bulunan tekel bayiinde meydana geldi. Bir minibüs ile iş yerinin önüne gelen şüpheliler, kepengini kırdıkları iş yerine girerek yaklaşık 50 bin TL değerindeki içki, sigara ve bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 100 iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek daha önce poliste suç kayıtları bulunan şüpheliler Vahdi K. (34), Cafer K. (19), Enver P. (46), Yusuf E., (20), Mustafa N. (23) ve Ferhat D.'yi (53) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İÇKİLERLE PARTİ YAPMIŞLAR

Emniyetteki ifadelerinde hırsızlık olayını kabul eden şüpheliler, minibüs ile olay yerinden geçerken tekel bayisini gördüklerini, hırsızlığa bir an için karar verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları içkilerin bir kısmıyla bağ evinde parti yaptıkları da tespit edildi. Şüphelilerden ele geçirilen bazı içki ve paralarda iş yeri sahibine teslim edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında idari para cezası uygulanan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.