SON DAKİKA: Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesi 18 Ocak

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, bugün saatler 07.23'ü gösterdiğinde Ege'de deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı sabah saatlerinde vatandaşların ufak çaplı bir panik yaşamasına neden olurken, depremin büyüklüğü 4.2 olarak belirlendi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Ocak

EGE'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Ege depremine ilişkin detaylar paylaşıldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!