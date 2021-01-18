Son dakika: CHP'li Belediye'den 'TERÖR TAKVİMİ'

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ BİLGİLERE YER VERİLMEDİ"

Bozkurt, takvimde asla bir terör örgütünü övücü bilgilere yer verilmediği ve bu kasıtla hareket edilmediğini söylerken, amaçlarının ülkenin değişik bölgelerinde farklı din, dil, ırk, köken ve yaşa sahip vatandaşların faydalanması olduğunu ifade etti. Bozkurt, "Kültür İşleri Müdürlüğümüz ve Hukuk İşleri Müdürlüğümüzden aldığım bilgiye göre, içerik yönünden de bastırılan takvimde terör faaliyetlerini öven veya bu amaca hizmet edecek hiçbir ifadenin bulunmadığı bildirilmiştir" şeklinde savunma yaptı.

FEZLEKE DE VAR EŞCİNSEL EVLİLİK YASA KABULÜ DE

İşte o takvimde yer alan yapraklardan bazı tarihler ve notlar: "9 Mart 'Tarihte Bugün' – 'HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Selma Irmak'ın "dokunulmazlıklarının kaldırılması' fezlekeleri TBMM'ye gönderildi.

10 Nisan 'Tarihte Bugün' 1928, "Türkiye Devleti'nin dini, İslam'dır." cümlesi Anayasa metninden çıkarıldı.

11 Haziran 2008, Norveç Parlamentosu eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerine ve evlat edinebilmelerine olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

14 Haziran, 'Tarihte Bugün' 2013, Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında 1 Haziran'da polis tarafından başından vurulan Ethem Sarısülük tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.