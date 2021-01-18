SON DAKİKA HABERİ: Kayıtlara ‘kaza’ olarak geçmişti! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı



Kazada hayatını kaybeden ve otopside başında mermi girişi tespit edilen Osman Öztürk ile ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporlarının da detaylıca incelemeye alındığı öğrenildi.