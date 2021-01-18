Son dakika haberler: Eşi ve çocuğuna dehşeti yaşatmıştı... Ali Ay hakkında yeni gelişme!

'BEN ACI ÇEKERKEN O DIŞARIDA DOLAŞIYOR'



Şikayetçi olduğu eşinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına kabul edemediğini belirten Rukiye Ay, "O kadar çok canım yandı ki kalkıp can havliyle kaçmaya başladım. Ben çocuğumla birlikte kaçarken üzerime tekrar sıcak su attı. Su kalçama geldi. Birde şiddet uyguladı. Beni sürükleyerek banyoya götürürken çocuğumun ağlama sesini duydum. Bir an onun elinden kurtuldum ve çocuğumla birlikte karşı komşuma sığındım. Sonra polise haber verdim. Şikayetçi oldum. Adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ben burada acılar içerisinde kalırken onun dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi zoruma gidiyor. Ben sırtımın üzerine bile yatamazken o bir yerlerde geceleri rahatlıkla uyuyor. Ben çocuğumu bile kucağıma alamıyorum. Ben sadece hakkımı istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.