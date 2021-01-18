Son Dakika Haberi: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Bilindiği üzere ülkemizde hafta sonları 56 saat boyunca, hafta içi ise belirli saatler aralığında yasaklar uygulanıyor. Konuya ilişkin detayları içeren genelge ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlığın genelgesinde, hafta sonu yasağından muaf olan kişilerle beraber açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların kapanış saatleri de duyuruldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika detaylarını paylaştı. Peki, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin detaylar…

YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yasakların ne zaman biteceği sorusuna yönelik flaş bir açıklama yaptı! Peki, yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak?

İşte, İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın yaptığı açıklama;