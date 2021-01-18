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Son Dakika: trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! İşte, trafikte son durum

genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. ’da kar yağışının etkisiyle sıcaklık gece boyu -6’lara kadar inmesiyle, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi. Gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 10:07 ABONE OL
Son Dakika: İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! İşte, trafikte son durum

Gelen son dakika haberine göre 'da trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00'da itibariyle yüzde 72'yi gördü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI... İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul'da kar yağışı bugün de devam etti.

Son Dakika: İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! İşte, trafikte son durum

Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80'i gördü.

Son Dakika: İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! İşte, trafikte son durum

İstanbul'da trafik durumu: Megakent beyaza büründü, trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! | Video

Son Dakika: İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! İşte, trafikte son durum

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Son Dakika: İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! İşte, trafikte son durum
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