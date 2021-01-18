Son Dakika: İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti! İşte, trafikte son durum

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00'da itibariyle yüzde 72'yi gördü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI... İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul'da kar yağışı bugün de devam etti.