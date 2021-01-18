Son dakika: İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar etkili olacak?

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışından dolayı birçok bölgede trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Her zaman olduğu gibi kar yine son şovunu yapıyor, ve deniz etkisi ile öğle saatlerine kadar geçişler şeklinde devam ediyor. Sıcaklık daha da düştü, bu kar daha rahat tutunur, dolayısıyla kar örtüsü biraz daha artar. 12:00 14:00 sularına kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yalova, Bilecik ve İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Parçalı, zamanla az bulutlu