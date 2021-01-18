Son dakika: Kadıköy'de vapurdan atlayan kişiyi yolcu kurtardı

"AMERİKALI TURİST PEŞİNDEN ATLADI VE KURTARDI"



Görgü tanıklarından Barış Özkaraman, "Arkadaşın biri Adalar'a giden vapura binip, intihar girişiminde bulunuyor. Ne sebepten intihar girişiminde bulunduğunu bilemiyoruz. Vapurda olan bir Amerikalı turistte peşinden atladı ve kurtardı. Adamı kıyıya çıkardılar. Kıyı emniyet ve sağlık ekipleri ve polis geldi. İntihar etmeye çalışan kişi kıyıya çıkarıldığında yarı baygındı" diye konuştu.



Polis olayla ilgili çalışma başlattı.