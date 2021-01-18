Son dakika: Kadınlara iğrenç saldırıda flaş gelişme! O sapık yakalandı...

Geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde Mavi bir yağmurluk giyen ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli H.E.'nin saat 17.30 sıralarında 5 farklı kadını elle taciz ettiği öne sürüldü.