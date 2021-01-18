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Son dakika: Kadınlara iğrenç saldırıda flaş gelişme! O sapık yakalandı...

'de önceki gün 5 farklı kadın kapüşonla yüzünü gizleyen bir şahsın elle tacizine maruz kalmıştı. Kadınların polise ihbarda bulunması üzerine ekipler sapık adamı bulmak için çalışma başlatmıştı. İğrenç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre kamera görüntülerini inceleyen polis, şahsın kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Kadınları taciz eden H.E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:08 Son Güncelleme: 18.1.2021 12:31 ABONE OL
Son dakika: Kadınlara iğrenç saldırıda flaş gelişme! O sapık yakalandı...

Geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde Mavi bir yağmurluk giyen ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli H.E.'nin saat 17.30 sıralarında 5 farklı kadını elle taciz ettiği öne sürüldü.

Mağdur kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların şikayeti üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.E. isimli zanlının kimliği belirledi.

5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen H.E., mağdur kadınlar tarafından da teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Kadınlara iğrenç saldırıda flaş gelişme! O sapık yakalandı...
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