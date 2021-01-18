Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kavga bahanesiyle vatandaşları soyuyorlardı... O çeteyle ilgili son dakika gelişmesi

Kavga bahanesiyle vatandaşları soyuyorlardı... O çeteyle ilgili son dakika gelişmesi

Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı organize şekilde döviz bürosu ve banka çıkışları önünde kavga ederek vatandaşları soyan çeteyi tespit etti. 21 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 18.1.2021 09:19 Son Güncelleme: 18.1.2021 09:23 ABONE OL
Kavga bahanesiyle vatandaşları soyuyorlardı... O çeteyle ilgili son dakika gelişmesi

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından teknik takipli yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşların etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüphelinin 16 eylemi tespit edildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderirken İstanbul'da yaşadığı belirlenen 9 şüpheli ile Diyarbakır ilinde bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltına işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kavga bahanesiyle vatandaşları soyuyorlardı... O çeteyle ilgili son dakika gelişmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA