Kavga bahanesiyle vatandaşları soyuyorlardı... O çeteyle ilgili son dakika gelişmesi

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından teknik takipli yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'da döviz bürosu ve banka çıkışlarından sonra vatandaşların etrafını sarıp organize edilen kavga senaryosu sırasında üzerlerindeki kıymetli eşyaları alarak haksız kazanç temin eden 21 şüphelinin 16 eylemi tespit edildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderirken İstanbul'da yaşadığı belirlenen 9 şüpheli ile Diyarbakır ilinde bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltına işlemleri sürüyor.