SON DAKİKA: Kocaeli'de kaybolan doktor Uğur Tolun'un cesedi bulundu

İhbar sonrası Tolun'u bulmak için AFAD ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. Ancak ilk gün yapılan çalışmalarda, Tolun'a ulaşılamadı. Cuma günü geniş katılım ile gerçekleştirilen arama çalışmalarına Cumartesi ve Pazar günü Jandarma ve Belediye ekipleri de dâhil oldu Akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, Pazartesi günü sabah saatlerinde yeniden başladı. Saat 14:30 sularında kayıp doktor oturduğu sitenin arka kısmında bulunan menfezin içerisine aracı ile bulundu.