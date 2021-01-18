SON DAKİKA: Kocaeli'de kaybolan doktor Uğur Tolun'un cesedi bulundu

Kocaeli'nde özel bir hastanede görev yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenilen Dr. Uğur Tolun(51), raporu hala devam ederken, 4 gün önce ortalıktan kayboldu. En son Çarşamba günü akşam saatlerinde görülen ve Kartepe'ye çıktığı öğrenilen Tolun'un evine geri dönmemesi ve telefonlarına ulaşılmaması üzerine, yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.
İhbar sonrası Tolun'u bulmak için AFAD ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. Ancak ilk gün yapılan çalışmalarda, Tolun'a ulaşılamadı. Cuma günü geniş katılım ile gerçekleştirilen arama çalışmalarına Cumartesi ve Pazar günü Jandarma ve Belediye ekipleri de dâhil oldu Akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, Pazartesi günü sabah saatlerinde yeniden başladı. Saat 14:30 sularında kayıp doktor oturduğu sitenin arka kısmında bulunan menfezin içerisine aracı ile bulundu.
HERKES SEFERBER OLDU
Kayıp doktoru bulmak amacıyla, JAK, AFAD, AKUT, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı toplam 175 kişi, 72 araç, 4 drone ve iş makineleri sabah saatlerinde Kartepe Devkuyu mevkiinde arama çalışmalarına başladı.
Hava müsait olduğunda Drone destekli olarak gerçekleştirilen arama çalışmalarında ayrıca sapanca gölü ve çevresi. Kartepe bölgesindeki ormanlık alanlarda kontrol edildi. Doktorun kaybolması ile ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde, en son olarak görüldüğü yerlerde bulunan iş yerlerine ait özel güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
SİTENİN ARKASINDA MENFEZİN ALTINDA BULUNDU
Arama çalışmaları devam ederken, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi, doktorun oturmuş olduğu site yakınlarının da gözden geçirilmesine karar verdi.
Saat 14.30 sularında yapılan çalışmalar esnasında kayıp doktoru aracı içerisinde bir menfezin altında buldu. İlk bulgular Tolun'un kaza geçirdiğini gösterse de olayla ilgili geniş çaplı incelemeler başlatıldı.
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