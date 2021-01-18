Son dakika: Meteoroloji Uzmanı’ndan kar yağışı ile ilgili flaş açıklama!

Kar yağışının beklenmedik bir durum olduğu söylentilerine karşı dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dr. Deniz Demirhan, "Bu sistemin ve kar yağışının tahmin edilmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu kar yağışı bekleniyordu ve miktarı bile belliydi. Bu tahminleri Perşembe günü açıkladık Cuma günü de netleşti. Pazar günü nasıl bir sistem geleceği ve ne kadar kar yağışı bırakacağını biliyorduk." dedi.

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak benim şahsi görüşüm, yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da 20 cm'i buldu." diyen Dr. Deniz Demirhan, kar yağışının devam edip etmeyeceğini açıklayarak "Önümüzdeki günlerde kuvvetli bir kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar etkisini gösterecek ve 10 dereceye kadar çıkabilir. Büyük bir sıcaklığın ve iklim değişikliğinin etkisi altındayız. Sıcaklıklar global olarak artıyor sadece bizim ülkemizde yaşanan bir durum değil. Bu durumu ülkemizde çok küçük ölçekte hissediyoruz ama aslında tüm dünya bir ısınmanın etkisi altında." dedi.