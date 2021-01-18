Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

Son dakika: Prof. Dr. koronavirüse yenildi

öğretim üyesi Prof. Dr. (51), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 21:56 ABONE OL
Son dakika: Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya, koronavirüs nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durmuş Kaya sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınırken, bugün hayatını kaybetti. Durmuş Kaya'nın ölümü üzüntü yarattı. Durmuş Kaya'nın vefatını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü duyurdu. Hülagü sosyal medya hesabından, "Teknoloji Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Durmuş Kaya hocamız, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Üniversitemizin başı sağ olsun." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA