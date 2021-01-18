Saniyeler içinde 2 bin 500 lirayı çaldı

Ankara'da bir yolcu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanındaki duraktan belediye otobüse bindi. Otobüsten inerken cebindeki 2 bin 500 liranın olmadığını fark eden yolcu, hemen polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak otobüsün içerisindeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yolcunun parasını alırken görüntüye yansıyan kişinin, otobüs ve pazar yerlerinde yankesicilik yapan ve bu suçtan çok sayıda sabıkası olan Engin U. olduğu tespit edildi.

SANİYELER İÇİNDE 2 BİN 500 LİRAYI ÇALDI



Engin U., otobüse binerken kart bastığı; fakat kartta bakiye olmadığı için geri dönerken arkasındaki yolcunun parasını saniyeler içinde aldığı ve otobüsten indiği görüldü. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla Engin U. yakalanarak gözaltına alındı. Engin U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son dakika: Ankara'da otobüste yolcunun parasını çalan şüpheli güvenlik kamerasında | Video