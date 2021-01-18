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Saniyeler içinde 2 bin 500 lirayı çaldı

'da, belediye otobüsünde kalabalıktan faydalanan Engin U. yolcunun cebindeki 2 bin 500 lirayı saniyeler içinde çaldı. Soygun anı güvelik kamerasına yansıdı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 18.1.2021 13:16 ABONE OL
Saniyeler içinde 2 bin 500 lirayı çaldı

Ankara'da bir yolcu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanındaki duraktan belediye otobüse bindi. Otobüsten inerken cebindeki 2 bin 500 liranın olmadığını fark eden yolcu, hemen polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak otobüsün içerisindeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yolcunun parasını alırken görüntüye yansıyan kişinin, otobüs ve pazar yerlerinde yankesicilik yapan ve bu suçtan çok sayıda sabıkası olan Engin U. olduğu tespit edildi.

SANİYELER İÇİNDE 2 BİN 500 LİRAYI ÇALDI

Engin U., otobüse binerken kart bastığı; fakat kartta bakiye olmadığı için geri dönerken arkasındaki yolcunun parasını saniyeler içinde aldığı ve otobüsten indiği görüldü. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla Engin U. yakalanarak gözaltına alındı. Engin U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son dakika: Ankara'da otobüste yolcunun parasını çalan şüpheli güvenlik kamerasında | Video

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Saniyeler içinde 2 bin 500 lirayı çaldı
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