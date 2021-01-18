Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Şırnak'ta bir çoban görüntüledi! Kırmızı listedeki Arap tavşanını görünce şaşkına döndü...

SON DAKİKA! 'ta bir çoban görüntüledi! Kırmızı listedeki Arap tavşanını görünce şaşkına döndü...

Son dakika haberi... 'ın Uludere ilçesinde çobanlık yapan Abdullah Babat, hayvanlarını ahıra kapatıp eve gittiği sırada türü tehlike altında olan ile karşılaştı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırımızı listede tutulan canlının ilginç yapısı nedeniyle Abdullah Balat büyük şaşkınlık yaşadı. Prof. Dr. Ali Satar yaptığı açıklamada " 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:39 Son Güncelleme: 18.1.2021 12:16 ABONE OL
SON DAKİKA! Şırnak'ta bir çoban görüntüledi! Kırmızı listedeki Arap tavşanını görünce şaşkına döndü...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Abdullah Babat, akşam saatlerinde hayvanlarını ahıra kapattıktan sonra evinin yolunu tuttu. Dönüş yolunda Arap tavşanına rastlayan Babat, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

Babat, "Akşamüzeriydi hava kararmıştı. Hayvanlarımın yemini verdikten sonra hayvanları içeri alıp ahıra kapattım. Kapıyı kilitleyip eve doğru yol aldım. El feneriyle ilerlerken farklı bir hayvanın yaklaştığını gördüm. Tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi vardı. Aceleyle fotoğrafını çektim, sonra kaçıp gözden kayboldu" dedi.

"TAVŞANLARLA AKRABALIĞI YOKTUR"

Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi.

Prof. Dr. Satar, "Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülür. Arap ülkelerinde özellikle Suriye'de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında IUCN'nin kırmızı listesinde yer almaktadır" diye konuştu.

SON DAKİKA! Takside bu hâlde yakalanan kadından 'pes' dedirten savunma!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Şırnak'ta bir çoban görüntüledi! Kırmızı listedeki Arap tavşanını görünce şaşkına döndü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA