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SON DAKİKA! Takside bu hâlde yakalanan kadından 'pes' dedirten savunma!

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim uygulayan ekipler zaman zaman enteresan olaylarla karşılaşıyor. Son dakika haberine göre 'da durdurdukları bir ticari takside kadın müşteri bulunduğunu gören polis, kadının araçta alkol aldığını fark etti. Polisin araçtan çıkmasını istediği kadın dakikalarca polise direndi. Takside bardakla alkol alan kadın, polisin "Neden dışarıdasınız?" sorusuna "Hastaneye gidiyorum" diyerek cevap verdi...

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 10:03 Son Güncelleme: 18.1.2021 10:38 ABONE OL
SON DAKİKA! Takside bu hâlde yakalanan kadından 'pes' dedirten savunma!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan uygulama noktasında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir ticari taksinin içerisinde müşteri olduğunu fark etti.

Polis ekiplerinin 'neden dışarıdasınız' sorusu üzerine "hastaneye gidiyorum" diyen kadının izin belgesi olmadığı ortaya çıktı. Bu sırada aracın içerisine bakan ekipler, müşteri R.Ö.'nün elinde alkol bardağı olduğunu ve içinin de dolu olduğunu gördü.

İdari ceza uygulanmak üzere taksiden inmesi istenilen R.Ö., ekiplere direnerek araçtan inmek istemedi. Yaklaşık 15 dakika süren ikna çabasının ardından genç kadın taksiden indirildi.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanan genç kadın, geldiği taksiye yeniden binerek bölgeden ayrıldı.

R.Ö., kendini görüntüleyen basın mensuplarına 'Ben hiçbir şey yapmadım, üzerimi aradılar bir şey çıkmadı, çekmeyin' diye tepki gösterdi.

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SON DAKİKA! Takside bu hâlde yakalanan kadından 'pes' dedirten savunma!
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