SON DAKİKA! Takside bu hâlde yakalanan kadından 'pes' dedirten savunma!

Polis ekiplerinin 'neden dışarıdasınız' sorusu üzerine "hastaneye gidiyorum" diyen kadının izin belgesi olmadığı ortaya çıktı. Bu sırada aracın içerisine bakan ekipler, müşteri R.Ö.'nün elinde alkol bardağı olduğunu ve içinin de dolu olduğunu gördü.