Son dakika: Yaşlı adamın 111 mülkünü elinden aldılar! Akılalmaz tuzak!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan, algılama ve hafıza zayıflığı yaşayan 84 yaşındaki bir vatandaşı takibe alan suç şebekesi, yaşlı şahsın Muğla, Manisa ve Sakarya'da bulunan 111 adet taşınmazını üzerine geçirdi. Ekonomik durumları kısa süre öncesine kadar zayıf olmasına rağmen oldukça lüks bir yaşam süren grubu takibe alan polis, şahısların usulsüz yollarla mal edindiğini belirleyince operasyon başlattı. Liderliğini Gürcistan uyruklu L.K.'nin yaptığı şebeke yapılan operasyonla çökertildi.

USULSÜZ YOLLARLA 111 MÜLKÜN TAPUSUNU ÜZERLERİNE ALDILAR...

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki N.K. ile yakınlık kuran Gürcistan uyruklu L.K. ve beraberindeki 5 kişi yaşlı şahsın üzerine kayıtlı 111 adet taşınmazı usulsüz yollarla üzerine aldığı iddiası üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İlçede yaşayan 84 yaşındaki N.K.'nin Sakarya, Manisa ve Muğla'da bulunan 111 taşınmazının Gürcistan uyruklu L.K. ile 5 kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçirildiği belirlendi.

Ekipler tarafından şüphelilerin gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladığı tespit edildi.

N.K.'nin Muğla Adli Tıp Kurumunca "Algılama, Hafıza, Bilişsel Yeti Zayıflığı" bulunduğunun belirlenmesi üzerine, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince L.K. ile F.S.M., M.A.Ş., M.S.B., H.K. ve S.U.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahısların sorgusu devam ederken olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak da sürdürüldüğü bildirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.