Suç örgütünden kan donduran tehdit! Evlerinin duvarına bunu yazıyorlar...

Adana'daki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi. Örgütün işlediği cinayet ve yaralamaları örtbas ettiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinden Murat Takak'ın, işlediği bir cinayeti A.B.'den (17) üstlenmesini istediği, ancak gencin olumsuz cevap verdiği, evlerinin duvarına 'kan davalısı' yazılarak ailesi öldürülmekle tehdit edilince suçu üstlenmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 aylık teknik ve fiziki takiple örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde, biri komiser, 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.