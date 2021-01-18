Tamir ettiği tablet bomba gibi patladı

Bursa'da tamir için teknik servise verilen tablet, tamir sırasında adeta bomba gibi patladı. Teknik servis elemanı yanmaktan son anda kurtulurken, hafif şekilde yaralandı.

İznik ilçesinde faaliyet gösteren bir teknik servise müşteri tarafından bırakılan tablet, sabah saatlerinde teknik eleman Enes Şahin tarafından tamir edildiği sırada büyük bir gürültüyle patlayarak alev aldı. Ne olduğunu anlayamadan büyük bir panik yaşayan Şahin, elindeki tableti son anda fırlatarak yanmaktan kurtuldu. Hafif yaralanan Enes Şahin, yanmaya devam eden tabletin üzerine havlu bez gibi malzemeler atarak söndürmeye çalıştı. O sırada içerde bulunan bir müşteri de büyük korku yaşadı.

Tabletin bataryasını çıkarmaya çalışırken aniden patladığını ifade eden Enes Şahin, "Verilmiş sadakamız varmış ucuz kurtuldum" dedi.