Terasta uyuşturucu serası

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, H.C. adlı şüphelinin Avcılar'da bir apartmanın teras katındaki dairesinde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. Zanlının evine baskın düzenleyen ekipler, teknolojik havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanılarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen daire ve teras katında 50 kök yeni ekilmiş ve filizlenmiş kenevir bitkisi, 391 kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, poşetler içerisinde 85 kilo işlenmeye hazır kenevir bitkisi, 600 adet saksı ile çok miktarda toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan gübre ve sıvılar ele geçirdi. Uyuşturucuyu 100-200 gramlık paketler halinde hazırladıktan sonra irtibatlı olduğu şahıslara lüks araçla piyasaya sürdüğünü itiraf eden H.C. tutuklandı.