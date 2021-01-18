THY pilotu kokpit camını böyle temizledi! Önce kar temizliği sonra uçuş

İstanbul'da kar yağışı başlamadan önce tüm önlemleri alan İGA, karla mücadele ekiplerini 24 saat esasına göre çalıştırmaya başlarken, ekipler kar yağışının etkili olduğu saatlerde İstanbul Havalimanı'nda pistleri açık tutarak uçuşların sorunsuz şekilde devamını sağladı.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı havalimanında, 300 kişiden oluşan "Kar Mücadele Ekibi" toplam 130 adet araç ve ekipmanla geceden bu yana yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Uçaklar ise piste yakın noktada 'de- anti' icing işlemleri ile kalkış sırasında hassas olan kanat ve kuyruk yüzeylerinin buzlanmadan veya kar birikiminden arındırıldı.

Park yerlerinde isi ayrı bir telaş vardı. Uçakları sefere hazırlayan yer görevlileri zaman zaman dış yüzeyi karla kaplı uçakları fırça ile temizledi. Sefere hazırlanan bir THY uçağında yapılan temizlik sırasında ilginç görüntüler oluştu. Bir yer görevlisi karla kaplı kokpit camını fırça ile özenle temizledi.





Ancak yapılan temizlik sonrası uçağın üst kısmından düşen kar birikintisi kokpit camını kapatınca bu kez uçağın pilotu harekete geçti. Pilotun kokpit camını açıp eli ile karları temizlerken sabah.com.tr objektiflerine takıldı. Uçak sefer hazırlıklarının tamamlanmasından sonra kalkış için piste doğru hareket etti