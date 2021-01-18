Trabzon’da 57, Rize’de 43 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda teyakkuzda olan ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte kapanan 57 mahalle yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması ile yol çalışmaları sürüyor

Trabzon'da kar yağışı, Araklı, Arsin, Çaykara, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Sürmene, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı öncesinde meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuz haline geçiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi,Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçerek kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Ekipler, 57 mahalle yolunun kapandığı ilçelerde günlük yaşamın aksamaması ve yolların açık kalması için yoğun çalışma başlattı

"TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olduğu belirtilirken, yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam edileceği ifade edildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise vatandaşların kar yağışı dolayısıyla sorun yaşamaması adına tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu dile getirerek, "Sahada çalışan ve yolların açık kalması için üstün çaba sarf eden tüm Büyükşehir ve TİSKİ çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"7/24 HAZIRIZ"

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, merkezde beklenen kar yağışı nedeniyle de tüm önlemlerini aldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, vatandaşların kar yağışından etkilenmemesi adına kent merkezinde 7 gün 24 saat kar ve buzla mücadele çalışması gerçekleştireceği bildirildi.

RİZE'DE 43 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Rize'de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ve Derepazarı'nda 3'er, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Hemşin'de 2'şer, Çayeli'nde 6 ve İkizdere'de 25 olmak üzere toplam 43 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri söz konusu yollarda 48 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.