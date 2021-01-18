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ÜSMEK eğitimleri yeniden başladı

(İBB) 2019 yılında "binalar depreme dayanıklı" değil iddiasıyla İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nı (İSMEK) kapattı. Vatandaştan gelen yoğun talep sonrası ilçe belediyeleri harekete geçerek meslek kursları açmaya başladı. de yoğun talep sonrasında açtığı ÜSMEK kurslarına Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süre ara verdi.

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Giriş Tarihi: 19.1.2021 01:57 Son Güncelleme: 19.1.2021 01:58 ABONE OL
ÜSMEK eğitimleri yeniden başladı

Pandemi koşullarının ardından Yeni Normal Sosyal Hayat'a geçişin 2'nci uygulamalarının başlamasıyla birlikte Üsküdar Belediyesi ÜSMEK'lerin tekrar faaliyete geçtiğini duyurdu.

"İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açıklamada, "Üsküdar'da kapanan İSMEK kurslarının Belediyemiz bünyesinde yeniden açılması için toplumun her kesiminden gelmişti biliyorsunuz. 11 ayrı merkezde kurduğumuz ÜSMEK'te, salgın nedeniyle ara verilen eğitimler, alınan önlemlerle yeniden başladı. İyi ki Üsküdar var!" ifadelerini kullandı.

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ÜSMEK eğitimleri yeniden başladı
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