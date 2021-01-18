ÜSMEK eğitimleri yeniden başladı

Pandemi koşullarının ardından Yeni Normal Sosyal Hayat'a geçişin 2'nci uygulamalarının başlamasıyla birlikte Üsküdar Belediyesi ÜSMEK'lerin tekrar faaliyete geçtiğini duyurdu.

"İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açıklamada, "Üsküdar'da kapanan İSMEK kurslarının Belediyemiz bünyesinde yeniden açılması için toplumun her kesiminden gelmişti biliyorsunuz. 11 ayrı merkezde kurduğumuz ÜSMEK'te, salgın nedeniyle ara verilen eğitimler, alınan önlemlerle yeniden başladı. İyi ki Üsküdar var!" ifadelerini kullandı.