VEDAŞ ekipleri barınaktaki köpekleri elleriyle besledi

Bitlis'te arıza ekipleri gelen ihbar üzerine Bitlis Belediyesine ait köpek barınağı önündeki aydınlatma direğindeki arızayı giderdiler. Ekipler daha sonra barınaktaki köpekleri kendi elleriyle köpekleri beslediler.

Gazetecilere açıklamada bulunan Arıza Koordinatör Mühendisi Samet Tan, doğayı ve hayvanları korumanın tüm insanların görevi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için görev başındayız. Bitlis Belediyesinin köpek barınağındaki aydınlatma arızası için olay yerine geldik. Arızamızı giderdik. Arkadaşlarımıza birlikte buradaki köpekleri severek, onları besleme fırsatı bulduk. Bu soğuk kış günlerinde onları yalnız bırakmadık. Doğayı ve hayvanları korumak tüm insanların görevidir."

Bitlis Belediyesi Basın ve Halkla İlişkileri Müdür Ercan Çağlayan ise, "Belediyemize ait hayvan barınağımızda hafta sonu aydınlatma direğimizdeki arıza için gelen VEDAŞ ekipleri arızayı giderdikten sonra barınağımızdaki köpekleri besledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.