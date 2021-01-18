Yaptığı ironi başına dert oldu! WhatsApp’ın sahibi Zuckerberg'e dokunan yanıyor

Sosyal medya şirketi WhatsApp'ın; mesajların içeriğini okuyup okumadığı tartışması sürerken, WhatsApp'ın paydaşı olan Facebook'ta yaşanan bir olay, "gizlilik" iddiasını zayıflatıyor. Samsun'da yaşayan Okan Çakır adlı Facebook kullanıcısı, WhatsApp ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'i sert bir şekilde eleştirmesinin ardından sansüre uğradı.

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Facebook; "Ne yazdıysak Zuckerberg okudu. Bu i*neye malzeme vermeyelim hacı… Telefonla haberleşelim." ifadelerini kullanan Çakır'ın kişisel hesabına paylaşım yasağı getirdi. Facebook, sansür gerekçesinde şöyle dedi: "Paylaşımda bulunamaz, yorum yapamazsınız 24 saat boyunca. Topluluk standartlarına uymayan bir paylaşımda bulunmuş olmanızdır." Kural ihlalleri devam ettiği taktirde ise Çakır'ın hesabının askıya alınacağı belirtildi.

'SİZİN BİLGİLERİNİZİ VERECEĞİZ'

Facebook'un paydaşı olan WhatsApp, 4 Ocak'ta AB ülkeleri dışındaki ülkelerdeki kullanıcılarına yönelik Gizlilik İlkesi'ni yayımlamıştı. Gizlilik İlkesi'nde "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler." ifadeleri yer almıştı. WhatsApp, kullanıcıların özel mesajlarını göremediğini öne sürmüştü.