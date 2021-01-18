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kara gömüldü

’nin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışından sonra ilçe kara gömüldü.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:57 ABONE OL
Yüksekova kara gömüldü

Hakkari'nin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede araçlar kara gömülürken, bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Sabah saatlerinde iş yerini açan esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Saat 08.30 itibariyle Hakkari merkezde 20 köy ve 41 mezra, Yüksekova'da ise 56 köy ve 78 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Yüksekova kara gömüldü
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