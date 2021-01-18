Zincirleme kayak keyfi

Bursa'da 45 kadın birbirine bağlanarak zincirleme bir halde karda kayak yapmanın keyfini çıkardı. O anlar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Kestel ilçesine bağlı Orhaniye Köyü'nde 45 kadın zincir yaparak ellerine aldıkları poşet ve çuvallarla yokuş aşağı poşetle kaydı. Köylü kadınların bu eğlenceli görüntüleri sosyal medyada da büyük beğeni kazandı. Uludağ'ın doğu eteklerindeki Orhaniye Köyü'nde yaşayan köy kadınlarının bu neşeli anları, kemençe eşliğinde tepilen horonlarla devam etti. Köy gençlerinin yaşanan anları kameraya kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştığı o anlar beğeni rekorları kırdı.