Zonguldak’ta kar yağışı devam ediyor

Zonguldak'ta hafta sonu başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bilhassa köy yollarında aşırı kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare ekipleri aralıksız yolları açma çalışmalarına devam ederken, kent merkezinde ise Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürürken, yakın belediyelerin yardım çağırısını da yerine getiriyor.

Cuma günü akşamından başlayan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde Zonguldak belediye başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte kan yağışının devam ettiği şehir merkezinde yürütülen kar küreme çalışmalarını incelediler.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının Zonguldak ve Bartın'da yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.