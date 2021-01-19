3 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Referanslı çeteye 26 tutuklama!

İstanbul'da üyelik sistemiyle çalışan bir bahis ağı kuran ve kendilerine referansla ulaşan kişilere şifreler vererek bahis oynatan bir yasa dışı bahis çetesi çökertildi. 28 şüpheli gözaltına alındı. 26'sı tutuklandı. Şebeke üyelerinin ilk incelemelere göre üç milyon liralık haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, internetten yasa dışı sanal bahis oynatarak yüklü miktarda haksız kazanç sağlayan bir çeteye şok operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak baskınlarında 28 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin; internet üzerinden üyelik sistemiyle yasa dışı bahis oynattıkları ve sistemlerine üye yapacakları kişilerden referanslar istedikleri iddia edildi. İddialara göre; çete üyeleri polislere yakalanmamak için referans getiren kişilere özel şifreler verdi ve sisteme giriş yaparak bahis oynamalarını sağladı. Çete üyelerinin ilk incelemelere göre üç milyon liralık haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 33 telefon, 34 sim kart, hafıza kartı, iki bilgisayar, üç ruhsatsız silah ve 105 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.





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Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli tutuklandı. Operasyonla çökertilen çetenin üyelerinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dizüstü bilgisayar, banka kartları ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan çete üyelerinin suç gelirlerini toplamak ve yönetmek amacıyla açtıkları ve kullandıkları ortak banka hesaplarına bloke konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.