Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kan donduran olay! Başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldular

'da kan donduran olay! Başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldular

'nın Yüreğir ilçesinde parka yürüyüş için gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce olayı polise bildirdi. Parka gelen ekipler, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini, başından ve göğsünden vurulmuş olduğunu tespit etti. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:02 Son Güncelleme: 19.1.2021 10:06 ABONE OL
Adana'da kan donduran olay! Başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldular

Adana'da parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde meydana geldi. Parkta yürüyüş yapanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Başından ve göğsünden vurulduğu belirlenen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika! Adana'da çocuk parkında dehşete düşüren görüntü... Öldürülmüş olarak bulundu | Video

Son dakika: Boğularak öldürülen Ferdane'nin hikayesinde dram çıktı! Annem bu hayattan çok çekti

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kan donduran olay! Başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA