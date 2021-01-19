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Ahır çöktü: 1 yaralı

’in ilçesinde kar yağışı nedeniyle çöken ahırda bulunan 1 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 19.1.2021 13:48 ABONE OL
Ahır çöktü: 1 yaralı

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bir köyde çöken ahırda bulunan 1 kişi yaralandı. AFAD ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Uluyatır mahallesinde kar yağışı nedeniyle bir evin ahırı çöktü. Sabaha karşı hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren bir kişi içerde mahsur kalınca ailesi durumu AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmada şahsı enkaz altından çıkardı. 11 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Ahır çöktü: 1 yaralı
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