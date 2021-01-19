Ahlat'taki tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

Bünyesinde barındırdığı çok sayıda tarihi eserle ön plana çıkan Ahlat, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler ve mağara evler gibi çok sayıda tarihi mekan, kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz manzaralara sahne oldu.Fotoğraf tutkunları da karla bütünleşen, üzerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler bulunan mezar taşlarını fotoğrafladı.