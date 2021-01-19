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’da ulaşıma kapalı olan 109 köy yolu açılıyor

İl Özel İdaresi, köylerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

FERHAT LAP FERHAT LAP
Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:15 ABONE OL
Amasya’da ulaşıma kapalı olan 109 köy yolu açılıyor

Amasya İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, görev ve sorumluluk sahasındaki kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmalarına 7/24 esasına göre devam ettiriyor.

İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 13 greyder, 6 kâr bıçaklı kamyon, 13 kanal kazıcı, 6 adet yükleyici kepçe, 1 adet kar makinesi,3 adet dozer ve 81 personel kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum gibi acil durumdaki köy yollarına öncelik veriliyor. Ekipler birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor.

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Amasya’da ulaşıma kapalı olan 109 köy yolu açılıyor
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