Ankara'da evsizler otellere yerleştirildi

Başkent'te bir haftadır aralıklarla yağan karın ardından, kuvvetli ayaz, buzlanma ve don olayı kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının, sıfırın altına düştüğü kentte, yollarda buzlanma oluşurken, süs havuzları dondu ve köprü altlarında uzun buz sarkıtları oluştu. Aşırı soğuk nedeniyle sokakta kalan kimsesiz ve evsiz kişiler, geceleri donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.





'OTELE VERECEK PARAM YOK'



Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otel ve pansiyonlar, kapılarını evsiz vatandaşlara açtı. Sıhhiye Köprüsü altında bulunan mescidin kapısı önünde geceyi geçirmeye çalışan 1'i İran uyruklu 3 evsiz seyyar satıcı, bir vatandaşın ihbarı ile polis ekiplerince otele yerleştirildi. Kameraya yansıyan 3 kişi, battaniyelerle ısınmaya çalışırken görüntülendi. Polislere, maddi durumunun iyi olmadığını bu nedenle otele gitmeyeceğini söyleyen kişi, kendisinden para istenmeyeceği söylenerek ikna edildi. İran uyruklu kişi, daha önce de otele başvurduğunu, yabancı uyruklu olduğu için kabul edilmeyeceğini söyledi. Polis ekipleri ise 3 kişinin de otele yerleştirileceğini belirterek, evsizleri ekip otomobiline bindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; Ankara'da hafta sonuna kadar hava sıcaklığının sıfırın altında olması bekleniyor.